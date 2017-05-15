Полиция: Бомба в офисе "Нацкорпуса" настоящая, но собрана неверно

Взрывное устройство, найденное в центральном офисе партии "Национальный корпус" в Киеве, было сделано на основе тротиловой шашки, которая, впрочем, не была подключена к таймеру.

Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполіції Ярослав Тракало.

По его словам, взрывотехники, которые прибыли на место находки, обнаружили самодельное устройство с таймером, прикрепленное к окну скотчем. Они обезвредили его.

"По предварительному заключению специалистов, основой устройства была тротиловая шашка, которая, впрочем, не была подключена к таймеру", - подчеркнул Тракало.

Он рассказал, что сейчас обезвреженное устройство отправлено на экспертизу. Пострадавших нет, эвакуация производилась частично.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции Киева. После проведения проверки будет дана квалификация инциденту.

Сейчас правоохранители ищут лиц, причастных к этому происшествию.

фото: facebook / "национальный корпус"

фото: facebook / "национальный корпус"

фото: facebook / "национальный корпус"

Как сообщалось, в понедельник днем партия "Национальный корпус" заявила, что в их центральный офис в Оболонском районе Киева подбросили взрывчатку. На место вызвали полицию.

Евгений Кизилов, УП