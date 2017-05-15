Полиция: Бомба в офисе "Нацкорпуса" настоящая, но собрана неверно
Взрывное устройство, найденное в центральном офисе партии "Национальный корпус" в Киеве, было сделано на основе тротиловой шашки, которая, впрочем, не была подключена к таймеру.
Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполіції Ярослав Тракало.
По его словам, взрывотехники, которые прибыли на место находки, обнаружили самодельное устройство с таймером, прикрепленное к окну скотчем. Они обезвредили его.
"По предварительному заключению специалистов, основой устройства была тротиловая шашка, которая, впрочем, не была подключена к таймеру", - подчеркнул Тракало.
Он рассказал, что сейчас обезвреженное устройство отправлено на экспертизу. Пострадавших нет, эвакуация производилась частично.
Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции Киева. После проведения проверки будет дана квалификация инциденту.
Сейчас правоохранители ищут лиц, причастных к этому происшествию.
Как сообщалось, в понедельник днем партия "Национальный корпус" заявила, что в их центральный офис в Оболонском районе Киева подбросили взрывчатку. На место вызвали полицию.
Евгений Кизилов, УП