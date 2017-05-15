Поліція: Бомба в офісі "Нацкорпусу" справжня, але зібрана невірно

Вибуховий пристрій, знайдений у центральному офісі партії "Національний корпус" в Києві, був зроблений на основі тротилової шашки, яка, втім, не була під'єднана до таймеру.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, вибухотехніки, які прибули на місце знахідки, виявили саморобний пристрій із таймером, прикріплений до вікна скотчем. Вони знешкодили його.

"За попереднім висновком спеціалістів, основою пристрою була тротилова шашка, яка, утім, не була під'єднана до таймера", - підкреслив Тракало.

Він розповів, що зараз знешкоджений пристрій відправлено на експертизу. Постраждалих немає, евакуація проводилася частково.

Відомості про подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції Києва. Після проведення перевірки буде надана кваліфікація інциденту.

Наразі правоохоронці шукають осіб, причетних до цієї події.

фото: Facebook / "Національний корпус"

фото: Facebook / "Національний корпус"

фото: Facebook / "Національний корпус"

Як повідомлялося, у понеділок вдень партія "Національний корпус" заявила, що в їхній центральний офіс в Оболонському районі Києва підкинули вибухівку. На місце викликали поліцію.

Євген Кізілов, УП