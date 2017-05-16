Порошенко решил закрыть свои страницы в российских соцсетях

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Вторник, 16 мая 2017, 14:55

Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Такое заявление-предупреждение глава государства разместил в вышеупомянутых соцсетях.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и другим российским сервисам. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - заявил он.

Президент объяснил, что его команда использовала эти страницы с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды, "но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности - недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

Он предложил своим читателям следить за его страницами в других социальных сетях.

 

Также на сайте президента Украины исчезла кнопка, нажимая на которую можно было поделиться информацией в российской соцсети "Вконтакте".

Еще два часа назад соответствующая пиктограмма была видна под всеми документами президента, в том числе под указом, который запрещает "Вконтакте" на территории Украины.

Ранее:

 

Теперь:

 

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда

Темы: соцсети Росcия Порошенко интернет санкции
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