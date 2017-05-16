Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко решил закрыть свои страницы в российских соцсетях

Вторник, 16 мая 2017, 14:55

Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Такое заявление-предупреждение глава государства разместил в вышеупомянутых соцсетях.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и другим российским сервисам. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - заявил он.

Президент объяснил, что его команда использовала эти страницы с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды, "но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности - недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

Он предложил своим читателям следить за его страницами в других социальных сетях.

 

Также на сайте президента Украины исчезла кнопка, нажимая на которую можно было поделиться информацией в российской соцсети "Вконтакте".

Еще два часа назад соответствующая пиктограмма была видна под всеми документами президента, в том числе под указом, который запрещает "Вконтакте" на территории Украины.

Ранее:

 

Теперь:

 

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда

Темы: соцсетиРосcияПорошенкоинтернетсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
соцсети
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей
Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: