Плотницкий признался зачем РФ держит в заложниках Луганскую область

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Среда, 17 мая 2017, 03:53

Боевики ОРЛО прекратят оккупацию Луганской области, если власть в Киеве станет пророссийской.

Об этом главарь боевиков террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил российской газете "Известия"

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении (в состав Украины – ред.) не может быть речи, - заявил Плотницкий. - Но если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно".

Он также отметил, что в Украине есть политические силы, которые поддерживают террористов и будут их встречать, "когда придет время".

Кроме того Плотницкий рассказал изданию о том, что незаконное образование "ЛНР" якобы ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о продажах угля.

Как известно, Россия поддерживает материально, морально и военно боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти. При этом РФ не признает свою руководящую роль в организации конфликта и не гарантирует выполнение лидерами сепаратистов "минских соглашений".

Более 32 тысяч украинцев стали жертвами конфликта на Донбассе. По данным ООН, за 2,5 года войны - до 15 ноября 2016 года - погибли 9733 человека и почти 23 000 получили ранения.

Темы: "ЛНР" Росcия
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