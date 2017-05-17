Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Плотницький зізнався, навіщо РФ тримає в заручниках Луганщину

Середа, 17 травня 2017, 03:53

Бойовики ОРЛО припинять окупацію Луганської області, якщо влада в Києві стане проросійською.

Про це ватажок бойовиків терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький заявив російській газеті "Известия"

"Якщо Україна залишиться з тим режимом, який зараз в країні, то ні про яке повернення (до складу України - ред.) не може бути мови, - заявив Плотницький. - Але якщо Україна буде налаштована проросійськи, з розумінням, що ми - брати , єдина родина, це і є русскій мір, тоді це можливо".

Він також зазначив, що в Україні є політичні сили, які підтримують терористів і будуть їх зустрічати, "коли прийде час".

Крім того Плотницький розповів виданню про те, що незаконне утворення "ЛНР" нібито веде переговори з Білорусією, Туреччиною і Китаєм про продаж вугілля.

Як відомо, Росія підтримує матеріально, морально й військово бойовиків, які воюють на сході України проти української влади. При цьому РФ не визнає свою керівну роль в організації конфлікту і не гарантує виконання лідерами сепаратистів "мінських угод".  

Більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі. За даними ООН, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.

Теми: ЛНРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: