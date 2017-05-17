Плотницький зізнався, навіщо РФ тримає в заручниках Луганщину

Бойовики ОРЛО припинять окупацію Луганської області, якщо влада в Києві стане проросійською.

Про це ватажок бойовиків терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький заявив російській газеті "Известия"

"Якщо Україна залишиться з тим режимом, який зараз в країні, то ні про яке повернення (до складу України - ред.) не може бути мови, - заявив Плотницький. - Але якщо Україна буде налаштована проросійськи, з розумінням, що ми - брати , єдина родина, це і є русскій мір, тоді це можливо".

Він також зазначив, що в Україні є політичні сили, які підтримують терористів і будуть їх зустрічати, "коли прийде час".

Крім того Плотницький розповів виданню про те, що незаконне утворення "ЛНР" нібито веде переговори з Білорусією, Туреччиною і Китаєм про продаж вугілля.

Як відомо, Росія підтримує матеріально, морально й військово бойовиків, які воюють на сході України проти української влади. При цьому РФ не визнає свою керівну роль в організації конфлікту і не гарантує виконання лідерами сепаратистів "мінських угод".

Більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі. За даними ООН, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.