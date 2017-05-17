В СНБО полагают, что РФ может планировать наступление по Яндекс-картах

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Среда, 17 мая 2017, 15:32

Россия может использовать такие сервисы "Яндекса", как "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор", для планирования эффективных наступательных действий на территории Украины.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров во время "круглого стола" в Киеве на тему "Новые санкции в отношении страны-агрессора: что дальше?", сообщает Укринформ.

"Сервисы "Яндекса", например "Яндекс.Пробки", "Навигатор" - это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины", - сказал он.

"Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия – то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", - добавил Петров.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что согласно украинскому законодательству, блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в судебном порядке.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

В ИнАУ также попросили власть, СБУ и Госспецсвязь быстрее предоставить разъяснения о методах применения введенных против ряда интернет-порталов санкций.

Правозащитные организации, в частности Human Rights Watch считают, что президенту Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс".

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: СНБО санкции интернет
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