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В РНБО думають, що РФ може планувати наступ по Яндекс-картах

Середа, 17 травня 2017, 15:32

Росія може використовувати такі сервіси "Яндексу", як-от "Яндекс.Пробки" і "Яндекс.Навігатор", для планування ефективніших наступальних дій на території України.

Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров під час "круглого столу" у Києві на тему "Нові санкції щодо країни-агресора: що далі?", повідомляє Укрінформ.

"Сервіси "Яндексу", наприклад "Яндекс.Пробки", "Навігатор" - це ж в режимі онлайн отримується інформація про стан шляхів, пропускну здатність і завантаженість усіх доріг на території України", - сказав він.

"Якщо треба планувати будь-який наступ, прорив, чи якісь інші дії - то кращої ситуації і не придумаєш. Не потрібні й агентура, розвідники, навіть супутники не потрібні. Ми все самі даємо", - додав Петров.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига зазначив, що згідно з українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

В ІнАУ також попросили владу, СБУ та держспецзв'язок якнайшвидше надати роз'яснення про методи застосування введених проти низки інтернет-порталів санкцій.

Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch вважають, що президенту Петру Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК та "Яндекс".

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОсанкціїінтернет
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