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Інтернет асоціація просить пояснень щодо нових санкцій

Середа, 17 травня 2017, 12:27

Інтернет асоціація України просить владу, СБУ та держспецзв'язок якнайшвидше надати роз'яснення про методи застосування введених проти низки інтернет-порталів санкцій.

Про це йдеться в листі асоціації, оприлюдненому на сайті ІнАУ.

Компанія зокрема цікавиться, чи на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет в межах держави, поширюються вимоги заборони надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, визначених у додатку 2 до рішення РНБО, чи такий вид обмежувального заходу (санкції) повинен виконуватись виключно юридичною особою, зазначеною у відповідному пункті.

Якщо обмежувальний захід у вигляді заборони надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до визначених ресурсів/сервісів стосується усіх операторів та провайдерів, Інтернет асоціація просить роз’яснити механізми виконання санкцій.

ІнАУ просить також назвати дату, з якої Інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до визначених ресурсів, а також види та межі відповідальності Інтернет-провайдерів, встановлені чинним законодавством, за не виконання чи не належне виконання заборони надання послуг з доступу до ресурсів.

"Звертаючись до державних органів, ІнАУ неодноразово наголошувала на тому, що чинне законодавство у сфері телекомунікацій дуже відстале від вимог європейського законодавства та тих взаємовідносин, які потребують врегулювання та мали б відповідати викликам сьогодення, вимогам державних органів та одночасному захисту прав та інтересів суспільства у доступі до інформації", – йдеться також у листі.

Як відомо, до складу Інтернет Асоціації України входить понад 190 суб’єктів господарювання, які надають телекомунікаційні послуги, в т.ч. послуги доступу до мережі Інтернет.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО заявили, що відповідальність за реалізацію указу покладена на СБУ, НБУ і Кабмін. А в СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України. По телефону в цьому відомстві відмовилися надати будь-які коментарі.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига зазначив, що згідно з українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку.

Служба безпеки України заявила, що разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування російських інтернет-ресурсів.

Українська правда

Теми: інтернетсанкції
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