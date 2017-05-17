Ростовский облсуд выставил условие для включения Януковича по видео

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Среда, 17 мая 2017, 16:48

Ростовский областной суд готов обеспечить видеосвязь с Оболонским райнонним судом для экс-президента Виктора Януковича при условии поступления соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

Видеосвязь обеспечат в порядке, установленном Европейской Конвенцией о правовой помощи по уголовным делам. Такой ответ адвокатское объединение получило на свой запрос об организации участия Виктора Януковича в Оболонском суде.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", - отметил в своем ответе заместитель председателя Ростовского областного суда В.И. Носов.

Как сообщалось, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

В ГПУ заявили, что экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать приглашения от российского суда Ростовской области для участия в судебном заседании Оболонского районного суда Киева 18 мая.

Украинская правда

Темы: Янукович
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