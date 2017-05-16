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Прокуратура поясняет, что Янукович занимается манипуляциями

Вторник, 16 мая 2017, 17:22

Экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать приглашения от российского суда Ростовской области для участия в судебном заседании Оболонского районного суда Киева 18 мая.

Об этом заявляет представитель государственного обвинения в суде, прокурор Военной прокуратуры Руслан Кравченко, которого цитирует пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Для того, чтобы сторона защиты Януковича и сам обвиняемый не манипулировали мнением общества, еще раз сообщаю и разъясняю, что ему не нужно ждать вызова из Ростовского областного суда Российской Федерации или ждать возможности выхода по видеоконференции и участия в судебных заседаниях по данному видеоконференции, так как уже организована возможность участия самого обвиняемого Януковича в видеоконференции без вызова Ростовского облсуда", – сказал Кравченко.

Он напомнил, что стороне защиты было предоставлено три варианта выхода видеосвязью Януковича и участия во всех судебных заседаниях.

"Данная возможность уже организована и готова для использования самим обвиняемым", - отметил прокурор.

В то же время в прокуратуре напоминают, что больше всего упростит участие самого Януковича в судебных заседаниях, если он не будет скрываться, а явится в суд в Киеве и ответит перед украинским судом и украинским народом за обращение с просьбой использовать враждебные вооруженные силы РФ на территории родной страны.

Ранее было обнародовано заявление Януковича о том, что он ждет решения Ростовского суда относительно своего участия в Оболонском районном суде в режиме видеоконференции.

Экс-президент также заявил, что хочет "лично" допросить нынешнее руководство государства.

Как сообщалось, районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

По словам Кравченко, поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, обвинения просить суд о высшей мере наказания за его преступление - пожизненное заключение.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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