В Крыму задерживают крымскотатарских активистов

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Четверг, 18 мая 2017, 13:13

На центральной площади аннексированного Симферополя силовики задержали крымскотатарских активистов.

Об этом в четверг сообщил Заир Смедля на своей странице в Facebook.

"Сейчас сообщили о задержании на центральной площади г. Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД", - написал он.

В то же время заместитель главы Меджлиса Алиша Умеров сообщил, что Измайлов - пожилой человек с болезнью Паркинсона, "который вышел на площадь с национальным флагом, и только за это его задержали".

Также Нариман Джелялова на своей странице в Facebook сообщил, что силовики пытались задержать активиста национального движения крымских татар Сулеймана Кадырова, который пришел возложить цветы к памятнику депортации.

После выяснения всех обстоятельств, Кадырова отпустили.

Как известно, в четверг председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выступил с трибуны Верховной Рады. Там, среди прочего, он назвал действия президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия крымские татары
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IP: 176.122.121.---EVGO18.05.2017 13:32
а хтось чекав іншої реакції окупантів в Криму на День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу? росіяни в Криму на День народження Т. Г. Шевченка поліцаїв ставлять біля пам"ятнику поета, щоб не дай Бог ніхто не положив жиньо-жовтих квітів... а тут День скорботи за душами кримськихтатар, котрі загинули під час геноциду радянської влади в 1944 році...одним словом - ОКУПАНТИ!
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