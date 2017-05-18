В Крыму задерживают крымскотатарских активистов

На центральной площади аннексированного Симферополя силовики задержали крымскотатарских активистов.

Об этом в четверг сообщил Заир Смедля на своей странице в Facebook.



"Сейчас сообщили о задержании на центральной площади г. Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД", - написал он.



В то же время заместитель главы Меджлиса Алиша Умеров сообщил, что Измайлов - пожилой человек с болезнью Паркинсона, "который вышел на площадь с национальным флагом, и только за это его задержали".



Также Нариман Джелялова на своей странице в Facebook сообщил, что силовики пытались задержать активиста национального движения крымских татар Сулеймана Кадырова, который пришел возложить цветы к памятнику депортации.



После выяснения всех обстоятельств, Кадырова отпустили.



Как известно, в четверг председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выступил с трибуны Верховной Рады. Там, среди прочего, он назвал действия президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина.



Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



Украинская правда