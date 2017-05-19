Верхняя палата парламента Канады поддержала ЗСТ с Украиной

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Пятница, 19 мая 2017, 00:58

Верхняя палата парламента Канады проголосовала за зону свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в twitter.

"Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что "до завершения ратификации осталась только подпись генерал-губернатора Канады. Финишная прямая".

Темы: ЗСТ Канада
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