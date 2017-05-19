Верхняя палата парламента Канады поддержала ЗСТ с Украиной

Верхняя палата парламента Канады проголосовала за зону свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в twitter.

"Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", - говорится в сообщении.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7