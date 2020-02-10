Украина и Канада готовы начать формальные переговоры о расширении ЗСТ – Гончарук

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Понедельник, 10 февраля 2020, 17:36

Технические консультации о расширении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на уровне экспертов завершились.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

10 февраля Гончарук встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

"Актуальным вопросом наших двусторонних отношений является расширение двустороннего Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. По моей информации, технические консультации на уровне экспертов завершены. Теперь мы должны начать формальные переговоры о расширении", - сказал Гончарук.

"Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и президента Украины были получены в ближайшие недели", - добавил он.

Премьер также рассказал, что в мае этого года запланирован приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, направленный на либерализацию визовой политики для украинцев.

Темы: Канада ЗСТ Гончарук


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