Ватикан не вызывал посла и не критиковал "религиозные законопроекты" - Беца

В Ватикане ни критиковали так называемые "религиозные законопроекты" и не вызвали посла Татьяну Ижевскую.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя заявления в некоторых российских СМИ.

"Уведомление о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", - сказала она.

"Критики со стороны Ватикана не было", - отметила Беца.

Как известно, российские СМИ распространили заявление протоиерея Николая Данилевича о том, что посла Украины вызвали к Папе Римскому по поводу "религиозных законопроектов" и выразили обеспокоенность ними.

Оксана Коваленко, УП