Ватикан не вызывал посла и не критиковал "религиозные законопроекты" - Беца

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Пятница, 19 мая 2017, 14:41

В Ватикане ни критиковали так называемые "религиозные законопроекты" и не вызвали посла Татьяну Ижевскую.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя заявления в некоторых российских СМИ.

"Уведомление о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", - сказала она.

"Критики со стороны Ватикана не было", - отметила Беца.

Как известно, российские СМИ распространили заявление протоиерея Николая Данилевича о том, что посла Украины вызвали к Папе Римскому по поводу "религиозных законопроектов" и выразили обеспокоенность ними.

Оксана Коваленко, УП

Темы: религия церковь законодательство Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 93.74.43.---Spirito19.05.2017 15:55
2. -Новости мира: Китай представил свое видение нового мирового порядка
...Инициатива "Один пояс - один путь" -
Днями было в новостях о позиции ЕС не быть в подчинении ни США,ни России,ни Китая.
- ...Мы благодарны... и другим выдающимся изданиям,руководители которых почти сорок лет
посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность.Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства,если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов.Но в наше время мир искушеннее и готов шагать в сторону мирового правительства...
- из Википедии, о Рокфеллер,Дэвид
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IP: 93.74.43.---Spirito19.05.2017 15:26
Ватикану варто пригадати Фатімську звістку.
Настанови стосовно "заблуждений" Росії.
Широкої публічної дискусії про це досі нема.
А нинішня гібридна війна є продовженням двох світових
і холодної.
- Погоджене Фатімське послання: Історія Третьої таємниці.
Нез"ясовані питання і сумніви -
..."Існує четверта таємниця,а точніше кажучи друга частина Третьої таємниці -
Мир Вам.
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