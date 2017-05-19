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Ватикан не вызывал посла и не критиковал "религиозные законопроекты" - Беца

Пятница, 19 мая 2017, 14:41

В Ватикане ни критиковали так называемые "религиозные законопроекты" и не вызвали посла Татьяну Ижевскую.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя заявления в некоторых российских СМИ.

"Уведомление о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", - сказала она.

"Критики со стороны Ватикана не было", - отметила Беца.

Как известно, российские СМИ распространили заявление протоиерея Николая Данилевича о том, что посла Украины вызвали к Папе Римскому по поводу "религиозных законопроектов" и выразили обеспокоенность ними.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: религияцерковьзаконодательствоРосcия
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