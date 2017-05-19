Ватикан не викликав посла і не критикував "релігійні законопроекти" – Беца

У Ватикані не критикували так звані "релігійні законопроекти" і не викликали посла Тетяну Іжевську.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви у деяких російських ЗМІ.

"Повідомлення про виклик посла не відповідає дійсності. Ніхто її не викликав. У неї була низка робочих зустрічей у Державному секретаріаті Ватикану, де обговорювали різні питання внутрішньої і зовнішньої політики. В тому числі на цих зустрічах обговорювали і ці законопроекти", - сказала вона.

"Критики з боку Ватикана не було", - наголосила Беца.

Як відомо, російські ЗМІ поширили заяву протоієрея Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.

Оксана Коваленко, УП