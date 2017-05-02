Жебривский: ДФС снова обесточена, причины устанавливают
Донецкая фильтровальная станция обесточена, причины прекращения энергоснабжения пока не установлены.
Об этом вечером 2 мая сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.
"Опять обесточена ДФС. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Уведомили об этом наше представительство в СЦКК и дали запрос на "режим тишины". Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений", - отметил Жебривский.
Он добавил, что запасов воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.
Как известно, несколько месяцев подряд из-за обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки ДФС систематически оставалась обесточенной. Обстрелы велись по жилым кварталам Авдеевки и непосредственно по ДФС.
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