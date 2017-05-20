Меркель: Перемирия на Донбассе нет, "Минск" выполняется не полностью

403 просмотра
0
Суббота, 20 мая 2017, 14:35

Перемирия на Донбассе нет, "Минские соглашения" выполняются не полностью.

Об этом 20 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Меркель, на переговорах речь пойдет кроме этих пунктов о гуманитарной ситуации, а также о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

"Также речь пойдет о том, как нам работать в рамках Минских соглашений в дальнейшем, и возможной встрече в будущем в "нормандском формате", - отметила Меркель.

Канцлер добавила, что во время переговоров также будет обсуждаться вопрос проведения реформ в Украине.

"О тех, которые на сегодняшний день уже состоялись, и о тех, которые должны быть продолжены. Также обсудим помощь со стороны Германии, чтобы улучшить благосостояние населения Украины", - отметила она.

Как известно, 20 мая Порошенко находится в Германии с однодневным рабочим визитом в Германии по приглашению Меркель, где во время переговоров планируется обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Украинская правда

Темы: Донбасс Меркель Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко поговорит с Меркель о Донбассе и "Минске" 20 мая 2017, 13:11
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 4 украинских военных ранены 20 мая 2017, 06:54
СЦКК: Боевики блокируют восстановление инфраструктуры на Донбассе 20 мая 2017, 00:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Меркель: Перемирия на Донбассе нет, "Минск" выполняется не полностью
В НАБУ заявили, что "их взяточник" не работает в бюро с февраля
За сутки пострадали 7 военных - Минобороны
Боевики применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию
Все новости
Фото

Счастливая история собаки Лолы

Фото

Возвращение крымских татар на Родину. Первые шаги дома