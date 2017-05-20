Меркель: Перемирия на Донбассе нет, "Минск" выполняется не полностью

Перемирия на Донбассе нет, "Минские соглашения" выполняются не полностью.

Об этом 20 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Меркель, на переговорах речь пойдет кроме этих пунктов о гуманитарной ситуации, а также о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Также речь пойдет о том, как нам работать в рамках Минских соглашений в дальнейшем, и возможной встрече в будущем в "нормандском формате", - отметила Меркель и заверила Порошенко в готовности нового президента Франции и в дальнейшем проводить переговоры в составе "нормандской четверки".

"К сожалению, после некоторого затишья на Пасхальные праздники мы наблюдаем рост количества нарушений перемирия", - заявила Меркель, пишет DW. При этом Меркель добавила, что безопасность является предпосылкой для последующего политического прогресса.

Канцлер добавила, что во время переговоров также будет обсуждаться вопрос проведения реформ в Украине.

"О тех, которые на сегодняшний день уже состоялись, и о тех, которые должны быть продолжены. Также обсудим помощь со стороны Германии, чтобы улучшить благосостояние населения Украины", - отметила она.

Как известно, 20 мая Порошенко находится в Германии с однодневным рабочим визитом в Германии по приглашению Меркель, где во время переговоров планируется обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Украинская правда