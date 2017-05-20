Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко говоритиме з Меркель про Донбас та "Мінськ"

Субота, 20 травня 2017, 13:11

У ході переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко обговорить ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.  

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, також планується до обговорення ситуація на різних напрямках, зокрема питання щодо безпеки, звільнення заручників, гуманітарної ситуації тощо. 

Зустріч Порошенко та Меркель розпочнеться 20 травня о 14:00 за Києвом у замку Мезеберг (м.Гранзе). 

Як відомо, 20 травня Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Меркель. 

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн, під час яких підніме питання продовження санкцій відносно РФ не на шість, а на 12 місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМеркельДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: