В Раде готовят закон об ответственности нарушителей заблокированных россайтов

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Воскресенье, 21 мая 2017, 19:37

Ответственность за невыполнение решения СНБО о блокировании российских сайтов возможна, если будут внесены изменения в законодательство, в Верховной Раде работают над законопроектом касательно этого.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. 

"Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то она будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо внести законодательные изменения, возможно они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что (советник главы МВД, нардеп от "Народного фронта") Антон Геращенко работает над законопроектом касательно этого", - отметил Шевченко.

Он добавил, что в МВД понимают, что в короткие сроки выполнить решение СНБО о блокировании российских сайтов не представляется возможным. 

"В Украине 5 тысяч провайдеров. Сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. Понемногу провайдеры принимают те или иные решения. Надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными", - отметил Шевченко.

Также он заявил, что министерство обязательно приобщится к реализации решения СНБО, в частности через Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Как известно, 15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" уже заблокировали доступ пользователей ко всем российским сайтам, попавшим в список санкций.

Больше о новых санкциях читайте в материале "Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети".

Интерфакс-Украина

Темы: законодательство полиция
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IP: 35.189.200.---val mashtak 21.05.2017 19:45
Через рашистские соцсети, Параша ведет против Украины мастшабную опиумную войну, осуществляет беспрецедентную сетевую продажу наркотиков, рекламой которой обмалеваны в Украине все без исключения дома, все без исключения заборы, все без исключения подворотни. Через эти соцсети Параша задействовала в сетевом наркобизнесе в качестве наркозакладчиц десятки, если не сотни тысяч старых бл…дей от 70 и старше, которым обещана за эту диверсионную против Украины работу пенсия от Уйла. Правоохранительная же система Украины, нашпигованная под самую завязку рашистской агентурой, крышует рашистскую наркосволоту.
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