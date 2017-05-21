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В Раде готовят закон об ответственности нарушителей заблокированных россайтов

Воскресенье, 21 мая 2017, 19:37
В Раде готовят закон об ответственности нарушителей заблокированных россайтов

Ответственность за невыполнение решения СНБО о блокировании российских сайтов возможна, если будут внесены изменения в законодательство, в Верховной Раде работают над законопроектом касательно этого.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. 

"Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то она будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо внести законодательные изменения, возможно они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что (советник главы МВД, нардеп от "Народного фронта") Антон Геращенко работает над законопроектом касательно этого", - отметил Шевченко.

Он добавил, что в МВД понимают, что в короткие сроки выполнить решение СНБО о блокировании российских сайтов не представляется возможным. 

"В Украине 5 тысяч провайдеров. Сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. Понемногу провайдеры принимают те или иные решения. Надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными", - отметил Шевченко.

Также он заявил, что министерство обязательно приобщится к реализации решения СНБО, в частности через Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Как известно, 15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" уже заблокировали доступ пользователей ко всем российским сайтам, попавшим в список санкций.

Больше о новых санкциях читайте в материале "Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети".

Интерфакс-Украина

Темы: законодательствополиция
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