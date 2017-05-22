Белиз расследует отмывание денег Януковичем и Манафортом

Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Как указано в статье, пока Белиз проводит расследование по платежу Виктора Януковича в адрес американского политолога Пола Манафорта со счета в Киргизии через Белизский оффшор.

Ранее нардеп Украины Сергей Лещенко сообщал, что для перевода Манафорту 750 тысяч долларов от Партии регионов был использован договор между компанией "Дэвис Манафорт" и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе.

Как рассказал Bloomberg Даг Сингх (Doug Singh - УП), который возглавляет компанию International Corporate Services (ICS), зарегистрировавшую в 2007 году Neocom, он получил многочисленные запросы от Департамента финансовых расследований Белиза, который расследует отмывания денег.

Власти Белиза отказывается от комментариев. Директор Neocom Евгений Касеев был недоступен для комментариев. Представитель Манафорта заявил, что тому ничего не известно о таком переводе.

Издание пишет, что ни один из соратников Трампа не получил таких доходов от связей с Россией как Манафорт.

Сам Манафорт отказался общаться с авторами статьи.

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Украинская правда