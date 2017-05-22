Шувалов связал запрет въезда с "межвидовой борьбой политиков"

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Понедельник, 22 мая 2017, 17:33

Российский политтехнолог Игорь Шувалов называет абсурдным решение о запрете въезда ему в Украину на 5 лет.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", - сказал он.

"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живём во времени и в мире в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", - добавил Шувалов.

На вопрос, где он планирует находиться сейчас, - не ответил.

Как известно, в понедельник нардеп Антон Геращенко сообщил, что Шувалову запретили въезд в Украину на 5 лет.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: СМИ Росcия Интер
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