Шувалов связал запрет въезда с "межвидовой борьбой политиков"
Российский политтехнолог Игорь Шувалов называет абсурдным решение о запрете въезда ему в Украину на 5 лет.
Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".
"Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", - сказал он.
"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живём во времени и в мире в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", - добавил Шувалов.
На вопрос, где он планирует находиться сейчас, - не ответил.
Как известно, в понедельник нардеп Антон Геращенко сообщил, что Шувалову запретили въезд в Украину на 5 лет.
Роман Кравец, Александр Шумилин, УП
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