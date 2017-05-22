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Шувалов пов'язав заборону в'їзду із "міжвидовою боротьбою політиків"

Понеділок, 22 травня 2017, 17:33

Російський політтехнолог Ігор Шувалов називає абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидової боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна", - сказав Шувалов.

"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", - додав він.

На запитання, де він планує перебувати тепер, - не відповів.
Як відомо, у понеділок нардеп Антон Геращенко повідомив, що Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

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Теми: ЗМІРосіяІнтер
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