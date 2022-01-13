Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год

Четверг, 13 января 2022, 17:20
Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год
Фото: Unsplash

В Национальном совете по телевидению и радиовещанию провели мониторинг контента на украинских телеканалах за 31 декабря и 1 января, из-за чего планируют наказать вещателей за чрезмерное количество российских и советских фильмов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заседание Нацсовета

Прямая речь главы Нацсовета Ольги Герасимьюк: "Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, которое считает, что советчина до сих пор в голове у зрителей".

Реклама:

Прямая речь члена Нацсовета Максима Оноприенко: "Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоязычного наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только Нацсовета и общества. Столько недовольство зрителей и жалоб мы уже давно не получали.

И тут, наверное, вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться "скармливать" им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент".

Детали: В Нацсовете добавляют, что самые высокие рейтинги просмотров в новогоднюю ночь имели телеканалы "1+1" и "Украина", которые транслировали медиапродукты собственного производства.

ВИДЕО ДНЯ

Предварительный анализ мониторинга Нацсовета свидетельствует, что самая большая часть советского кино была на телеканалах "СТБ" и "Интер".

Украинская правда
Темы: НацсоветтелевидениеИнтерРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Нацсовет
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
Нацсовет проверит новый телеканал ОПЗЖ через Шуфрича
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: