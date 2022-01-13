Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год

В Национальном совете по телевидению и радиовещанию провели мониторинг контента на украинских телеканалах за 31 декабря и 1 января, из-за чего планируют наказать вещателей за чрезмерное количество российских и советских фильмов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заседание Нацсовета

Прямая речь главы Нацсовета Ольги Герасимьюк: "Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, которое считает, что советчина до сих пор в голове у зрителей".

Прямая речь члена Нацсовета Максима Оноприенко: "Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоязычного наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только Нацсовета и общества. Столько недовольство зрителей и жалоб мы уже давно не получали.

И тут, наверное, вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться "скармливать" им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент".

Детали: В Нацсовете добавляют, что самые высокие рейтинги просмотров в новогоднюю ночь имели телеканалы "1+1" и "Украина", которые транслировали медиапродукты собственного производства.

Предварительный анализ мониторинга Нацсовета свидетельствует, что самая большая часть советского кино была на телеканалах "СТБ" и "Интер".