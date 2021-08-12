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"Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Четверг, 12 августа 2021, 13:59
Интер еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ЧАО "Телеканал "Интер" внеплановую невыездную проверку, так как телеканал показывает фильмы с российскими актерами из списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Нацсовета

Дословно: "Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО "Телеканал "Интер" (логотип "ИНТЕР") за 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и из-за обнаруженных признаков нарушения украинского законодательства назначил ему внеплановую невыездную проверку.

Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, которые входят в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство".

Детали: В эфире "Интера" транслировали такие фильмы:

  • "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
  • "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
  • "Д'Артаньян и три мушкетера" при участии Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
  • "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблевая;
  • "Большая перемена" при участии Валентины Талызиной.

Нацсовет напоминает, что закон "О телевидении и радиовещании" регламентирует, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности (абзац 10-й части 2-й статьи 6).

Перечень опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Проверку "Интера" регулятор проведет в период с 30 августа по 10 сентября 2021 года.

Вещатель должен до 2 сентября направить в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки рассмотрены на заседании Нацсовета.

Это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения. 15 и 29 июля Национальный совет также принимал решения о проведении внеплановых проверок этого вещателя.

"Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", – отмечает Нацсовет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Интертелевидение
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