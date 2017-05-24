Высший совет правосудия люстрировал судью Колесниченко

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Среда, 24 мая 2017, 10:00

Высший совет правосудия уволил судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, бывшего председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко по закону "Об очищении власти".

Соответствующее решение было принято на заседании 23 мая.

Как сообщила докладчик - член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова, указанные в обращениях Министерства юстиции основания нашли свое подтверждение в ходе проведенной ею проверки.

"Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и освободить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", – говорится в сообщении ВСП.

Украинская правда

Темы: люстрация суд
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