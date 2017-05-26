НАБУ объяснило, почему обыскивает Окружной админсуд Киева и его главу

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Пятница, 26 мая 2017, 13:10

Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят обыски в Окружном админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения председателя ОАСК (ст. 368-2 Уголовного кодекса страны)", - рассказывают в антикоррупционном бюро.

Там подчеркнули, что любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административным производством этого суда относительно деятельности бюро "являются откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения".

"Подчеркиваем, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углавы (первого заместителя директора НАБУ – ред.) зарегистрирована в ОАСК 11.04.2017", - сообщили в бюро и напомнили, что, начиная с декабря 2015 года в работе Окружного админсуда было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ.

Вместе с тем судья админсуда Богдан Санин сообщил УП, что работники НАБУ допросили в качестве свидетелей двух заместителей председателя ОАСК Павла Вовка.

"В настоящее время в центральном помещении, где размещены кабинеты председателя суда и двух заместителей проходят обыски. Заместители оттуда вышли и сообщили, что их допрашивали в качестве свидетелей. У них не проводили обыски. Сначала хотели, но потом отказались", - сообщил Санин.

"Также допросили работников аппарата, секретаря председателя и еще каких-то лиц. Других судей не допрашивали", - добавил он.

Санин также сообщил, что телефон председателя суда Вовка отключен и с ним не удается связаться. На рабочем месте его нет. Санин предположил, что он может находиться дома, где также проводятся обыски.

Ранее стало известно, что в Окружном административном суде Киева неизвестные проводят обыск. Один с судей связал такие действия с тем, что в ОАСК рассматриваются два дела против НАБУ.

Позже появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

11 апреля "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование относительно главы ОАСК Вовка.

Украинская правда

Темы: НАБУ суд Киев криминал
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