НАБУ пришло домой к председателю Окружного админсуда Киева – СМИ
Пятница, 26 мая 2017, 12:44
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом в пятницу сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.
По его словам, обыски проходят в доме Вовка и в его рабочем кабинете.
Разрешение на обыски выдал один из районных судов Львова.
Ранее судья Богдан Санин сообщил, что в Окружном административном суде Киева неизвестные проводят обыск.
"В суде с 7 утра проходят обыски, которые проводят люди, с похожими нашивками как в НАБУ", - пишет Санин.