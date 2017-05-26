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НАБУ пришло домой к председателю Окружного админсуда Киева – СМИ

Пятница, 26 мая 2017, 12:44

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом в пятницу сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.

По его словам, обыски проходят в доме Вовка и в его рабочем кабинете.

Разрешение на обыски выдал один из районных судов Львова.

Ранее судья Богдан Санин сообщил, что в Окружном административном суде Киева неизвестные проводят обыск.

"В суде с 7 утра проходят обыски, которые проводят люди, с похожими нашивками как в НАБУ", - пишет Санин.

Темы: НАБУсуд
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