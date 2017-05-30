Климкин: Присутствие ОБСЕ на Донбассе сдерживает агрессию РФ

68 просмотров
0
Вторник, 30 мая 2017, 05:47

Миссия ОБСЕ на Донбассе способствует прекращению российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин во время встречи 29 мая с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ, передает пресс-служба МИД.

"ОБСЕ является единственным институтом, который своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии" - отметил он.

В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости выполнения Россией и боевиками Минских договоренностей.

"Министр Климкин высоко оценил усилия ОБСЕ, направленные на стабилизацию ситуации на Донбассе, а также ключевую роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в осуществлении эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей", - отметили в МИД.

Также Климкин подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа СММ ко всей оккупированной территории Донбасса, чтобы предупредить поставки из России военной техники, боеприпасов и боевиков.

Темы: МИД ОБСЕ Климкин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Берлин проведет рабочую встречу в "нормандском формате" 30 мая 29 мая 2017, 15:29
МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере украинцы 23 мая 2017, 08:25
Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против РФ – Климкин 15 мая 2017, 16:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Насиров просит НАБУ отпустить его за границу на лечение
Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон-грата
Адвокат Януковича потерял голос. Заседание перенесли
СБУ: "Яндекс" передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ
Все новости
Музыка недели

Плейлист Алексея Бондаренко, основателя блога о музыке LiRoom

Инструкция

Как из плохих дорог сделать хорошие