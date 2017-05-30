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Климкин: Присутствие ОБСЕ на Донбассе сдерживает агрессию РФ

Вторник, 30 мая 2017, 05:47

Миссия ОБСЕ на Донбассе способствует прекращению российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин во время встречи 29 мая с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ, передает пресс-служба МИД.

"ОБСЕ является единственным институтом, который своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии" - отметил он.

В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости выполнения Россией и боевиками Минских договоренностей.

"Министр Климкин высоко оценил усилия ОБСЕ, направленные на стабилизацию ситуации на Донбассе, а также ключевую роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в осуществлении эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей", - отметили в МИД.

Также Климкин подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа СММ ко всей оккупированной территории Донбасса, чтобы предупредить поставки из России военной техники, боеприпасов и боевиков.

Темы: МИДОБСЕКлимкин
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