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Клімкін: Присутність ОБСЄ на Донбасі стримує агресію РФ

Вівторок, 30 травня 2017, 05:47

Місія ОБСЄ на Донбасі сприяє припиненню російської агресії.

Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін під час зустрічі 29 травня з делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ, передає прес-служба МЗС.

"ОБСЄ  є єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії" - зазначив він.

В ході зустрічі особливу увагу було приділено необхідності виконання Росією і бойовиками Мінських домовленостей.

"Міністр Клімкін високо оцінив зусилля ОБСЄ, спрямовані на стабілізацію ситуації на Донбасі, а також ключову роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у здійсненні ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей", - відзначили в МЗС.

Також Клімкін наголосив на важливості забезпечення безперешкодного доступу СММ до всієї окупованій території Донбасу, щоб попередити поставки з Росії військової техніки, боєприпасів і бойовиків.

Теми: МЗСОБСЄКлімкін
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