Клімкін: Присутність ОБСЄ на Донбасі стримує агресію РФ
Місія ОБСЄ на Донбасі сприяє припиненню російської агресії.
Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін під час зустрічі 29 травня з делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ, передає прес-служба МЗС.
"ОБСЄ є єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії" - зазначив він.
В ході зустрічі особливу увагу було приділено необхідності виконання Росією і бойовиками Мінських домовленостей.
"Міністр Клімкін високо оцінив зусилля ОБСЄ, спрямовані на стабілізацію ситуації на Донбасі, а також ключову роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у здійсненні ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей", - відзначили в МЗС.
Також Клімкін наголосив на важливості забезпечення безперешкодного доступу СММ до всієї окупованій території Донбасу, щоб попередити поставки з Росії військової техніки, боєприпасів і бойовиків.