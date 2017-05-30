НАПК не смогло утвердить результаты проверок деклараций членов правительства

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании во вторник, 30 мая, так и не смогло утвердить результаты проверок е-деклараций премьера Владимира Гройсмана и остальных членов Кабмина.

Об этом сообщила журналистам глава НАПК Наталья Корчак.

По ее словам, агентство не смогло утвердить результаты проверки, поскольку не имело документов, подтверждающих способ проведения проверки.

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