НАПК не смогло утвердить результаты проверок деклараций членов правительства
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании во вторник, 30 мая, так и не смогло утвердить результаты проверок е-деклараций премьера Владимира Гройсмана и остальных членов Кабмина.
Об этом сообщила журналистам глава НАПК Наталья Корчак.
По ее словам, агентство не смогло утвердить результаты проверки, поскольку не имело документов, подтверждающих способ проведения проверки.
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