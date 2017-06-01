Турчинов за введение виз для россиян – и как можно скорее

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Четверг, 1 июня 2017, 09:47

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам перед 6-м Национальным молитвенным завтраком в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее – тем лучше для страны", – заявил Турчинов.

"У нас будет открытый въезд в Европу, и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий РФ на Запад и как раз Украина стала на пути России – наверное, это наша историческая миссия", – пояснил он.

Турчинов отметил, что если решение о введении визового режима с РФ будет принято Верховной Радой, то меры его реализации должен будет разработать Кабинет министров.

Темы: Росcия визы Турчинов
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IP: 35.189.213.---vik735201.06.2017 10:10
Йшов 3 рік війни, "Великий договір з росією про дружбу та стратегичне партнерство автоматично пролонговано на 10 років, діють "харківскі угоди", Україна в складі СНГ, де головує росія. Брехуни, зрадники та фарисеї!
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