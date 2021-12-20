Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против 5-го президента Петра Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Источник: Турчинов на брифинге 20 декабря

Прямая речь Турчинова: "Властям было точно известно, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи со Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. И именно, учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называется "немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос".

Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимый от Зеленского генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, это подозрение, а его подписал – именно, наверное, с этой целью и назначенный – один из ее заместителей по фамилии Симоненко".

Детали: Турчинов отметил, что речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-15 годов.

Он добавил, что "после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину" и "очередное грязное шоу власти, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".

По словам представителя "Евросолидарности", Владимир Зеленский с приходом к власти "приступил к системной борьбе против 5-го президента", мол, по указаниям Зеленского "были сфабрикованы сотни уголовных дел против Порошенко, он получил сотни повесток и провел много часов на допросах в различных силовых структурах".

Турчинов заявил, что все эти дела "превратились в фарс".

Он также добавил, что Зеленский "полностью копирует Януковича и его режим – как в предательской позиции по защите Украины, так и в борьбе с политическими оппонентами", а значит и "полностью повторит финал Януковича".

Что было раньше: 17 декабря народному депутату Петру Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить повестку с вызовом на допрос, однако он проигнорировал их и сел в машину, уехав в неизвестном направлении.

Позже "Европейская солидарность" в Facebook сообщила, что Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея Порошенко должен был посетить резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.

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