Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение

Президент Владимир Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

Источник: президент во время пресс-марафона 26 ноября

Прямая речь Зеленского: "О вопросе Демченко (Руслан Демченко – экс-замминистра иностранных дел времен Януковича, соавтор "Харьковских соглашений", назначенный в 2020 году первым заместителем секретаря СНБО – ред.) или о вопросе потери Крыма. Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение".

Детали: Президент выразил уверенность, что такого же мнения придерживается "большинство общества".

Он также добавил, что то, что "Крым россиянам отдал Демченко – это чистая манипуляция".

Отвечая на вопрос о незаконном назначении Демченко, Зеленский сказал, что тот работал еще в Администрации президента Порошенко.

Зеленский также подчеркнул, что "в должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко – ред.) не подписывал никаких Харьковских соглашений", в то же время президент добавил, что "для этого есть правоохранительные органы – пусть расследуют".

Зеленский отметил, что в МИД в то время также работали и Константин Елисеев, и Павел Климкин, которые остались во власти и после Харьковских соглашений. Он добавил, что "в этом нет ничего страшного, потому что они были замминистра, они выполняли свою работу, но они не ставили подписи под Харьковскими соглашениями".

Прямая речь Зеленского: "Не хочу оправдывать Демченко, но он даже не докладывал в Верховной Раде, а докладывал, мне кажется, министр Грищенко. И голосовали тогда все депутаты, и эти люди, которые сейчас на телеканалах поднимают этот вопрос – они тоже все голосовали за Харьковские соглашения".

Для справки: Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020 – первым заместителем секретаря СНБО.

Журналисты "Схем" выяснили, что Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

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