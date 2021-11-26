Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение

Пятница, 26 ноября 2021, 14:04
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

Источник: президент во время пресс-марафона 26 ноября

Прямая речь Зеленского: "О вопросе Демченко (Руслан Демченко – экс-замминистра иностранных дел времен Януковича, соавтор "Харьковских соглашений", назначенный в 2020 году первым заместителем секретаря СНБО – ред.) или о вопросе потери Крыма. Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение".

Детали: Президент выразил уверенность, что такого же мнения придерживается "большинство общества".

Он также добавил, что то, что "Крым россиянам отдал Демченко – это чистая манипуляция".

Отвечая на вопрос о незаконном назначении Демченко, Зеленский сказал, что тот работал еще в Администрации президента Порошенко.

Зеленский также подчеркнул, что "в должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко – ред.) не подписывал никаких Харьковских соглашений", в то же время президент добавил, что "для этого есть правоохранительные органы – пусть расследуют".

Зеленский отметил, что в МИД в то время также работали и Константин Елисеев, и Павел Климкин, которые остались во власти и после Харьковских соглашений. Он добавил, что "в этом нет ничего страшного, потому что они были замминистра, они выполняли свою работу, но они не ставили подписи под Харьковскими соглашениями".

Прямая речь Зеленского: "Не хочу оправдывать Демченко, но он даже не докладывал в Верховной Раде, а докладывал, мне кажется, министр Грищенко. И голосовали тогда все депутаты, и эти люди, которые сейчас на телеканалах поднимают этот вопрос – они тоже все голосовали за Харьковские соглашения".

Для справки: Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020 – первым заместителем секретаря СНБО.

Журналисты "Схем" выяснили, что Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Узнать больше:

Дипломатическая люстрация. Зеленый свет серому кардиналу МИДа?

"Европейский путь" советника Порошенко. Упущенный эпизод

Руслан Демченко – hostis publicus дипломатической службы?

Предыстория:

  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • Демченко как заместитель министра готовил и согласовывал текст "Харьковских соглашений".
  • На рассмотрение парламента ратификацию "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийСНБОХарьковские соглашенияТурчиновПорошенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

В воскресенье в Украине зафиксировали 5 804 больных Covid и 297 смертей

Главные новости воскресенья и ночи: УГО, дело из-за видео Бутусова

Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР

ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron

У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого

Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios

Все новости...
Зеленский
Кремль о словах Зеленского по госперевороту: "РФ таким не занимается"
"Ты не имеешь права шантажировать общество": Зеленский об Ахметове
Зеленский – Бутусову: На вашей совести смерти людей на Донбассе
Последние новости
08:49
Латвия призвала НАТО и ЕС дать РФ сигнал на случай эскалации с Украиной
08:41
Почти 94 тысячи украинцев привились против коронавируса в воскресенье
08:26
Германия заявила, что продолжает работать с США по "Северному потоку-2"
08:19
В воскресенье в Украине зафиксировали 5 804 больных Covid и 297 смертей
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: УГО, дело из-за видео Бутусова
07:18
Возле Светлодарска оккупанты открыли огонь из гранатометов
06:20
Украина – 2-я в мире после России по суточной смертности от Covid
05:37
Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН
04:46
Во Франции обнаружили 8 вероятных случаев штамма "омикрон"
03:48
Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР
Все новости...