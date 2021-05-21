Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

Источник: пресс-служба Турчинова

Прямая речь: "Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич.

Во время этой встречи Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоры, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня.

На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины".

Детали: Турчинов добавил, что тогда Медведчук спросил: "А серьезно?", а он сказал, что "это серьезно и других предложений для Кремля нет".

Бывший секретарь СНБО добавил, что в начале военного конфликта у него, как у председателя Верховной Рады было 2 разговоры только с одним представителем российского руководства – председателем Госдумы Нарышкиным – 28 февраля и 1 марта.

Турчинов подчеркнул, что во время этих телефонных разговоров "требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины".

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