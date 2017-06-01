Геращенко уверен, что Устименко не причастен к убийству Шеремета

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Четверг, 1 июня 2017, 11:57
Павел Шеремет

Игорь Устименко, который был недалеко от места закладки взрывчатки под машиной журналиста Павла Шеремета, проходит в деле в качестве свидетеля.

Об этом журналистам сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко, комментарий транслировал канал 112.

"Он дал показания, у него статус свидетеля. Фактов, что он  причастен к убийству Шеремета, нет", - сказал Геращенко.

"Если б он имел отношение к убийству Шеремета, давал ли бы он дважды интервью, был бы он жив и находился бы на территории Украины? Если б он был причастен к убийству, его б не оставили в живых или вывезли на территорию государства, в котором этот теракт был организован – в Россию", - добавил он.

Игорь Устименко
Игорь Устименко

При этом, отвечая на вопрос о расследовании журналистов, он сообщил, что в фильме была одна запись, которой не было у следствия. "Ми публично поблагодарили журналистов за работу", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о цветной записи, которая показала в другом ракурсе тех, "кто исполнил убийство".

"Было бы хорошо, если б журналисты параллельно с подготовкой фильма, передавали нам (информацию - УП) раньше. Если б эта запись была у полиции полгода назад, мы бы продвинулись дальше", - заявил он.

"Есть обратная сторона медали между желанием журналиста сделать жаренную новость и качеством проведения следствия. Над этим балансом надо подумать", - сказал он.

Как известно, с сентября следствие засекретило расследование и не дает практически никакой информации. При этом за почти год следствие не обнародовало ни фотороботы исполнителей, не назвало их имена, как и имена заказчиков.

Также у следствия до сих пор нет единой версии убийства журналиста.

В едином реестре судебных решений есть огромное количество постановлений суда, которые разрешают следсвию доступ к камерам наблюдения, а также к информации мобильных операторов.

Как известно, 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Причина взрыва – дистанционное взрывное устройство.

10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета МВД СБУ
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