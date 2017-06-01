Геращенко впевнений, що Устименко не причетний до вбивства Шеремета

Ігор Устименко, який був поряд із місцем закладки вибухівки під машиною журналіста Павла Шеремета, проходить у справі як свідок.

Про це журналістам повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

"Він дав свідчення, у нього статус свідка. Фактів, що він причетний до вбивства Шеремета, немає", - сказав Геращенко.

"Якщо б він мав відношення до вбивства Шеремета, чи давав би він двічі інтерв'ю, був би він живий і перебував би на території України? Якщо б він був причетний до вбивства, його б не залишили в живих або вивезли б на територію держави, в якій цей теракт був організований - в Росію", - додав він.

Ігор Устименко

При цьому, відповідаючи на питання про розслідування журналістів, він повідомив, що в фільмі був один запис, якого не було у слідства. "Ми публічно подякували журналістам за роботу", - сказав він.

Він уточнив, що мова йде про кольоровий запис, який показав в іншому ракурсі тих, "хто виконав вбивство".

"Було б добре, якби журналісти паралельно з підготовкою фільму, передавали нам (інформацію - УП) раніше. Якщо б цей запис був у поліції півроку тому, ми б просунулися далі", - заявив він.

"Є зворотний бік медалі між бажанням журналіста зробити смажену новину і якістю проведення слідства. Над цим балансом треба подумати", - сказав він.

Як відомо, з вересня слідство засекретило розслідування і не дає практично жодної інформації. При цьому за майже рік слідство не оприлюднило ні фотороботи виконавців, як і не назвало їхні імена, як і імена замовників.

Також у слідства досі немає єдиної версії вбивства журналіста.

В єдиному реєстрі судових рішень є величезна кількість постанов суду, які дозволяють слідству доступ до камер спостереження, а також до інформації мобільних операторів.

Як відомо 20 липня 2016 Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Причина вибуху - дистанційний вибуховий пристрій.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

Оксана Коваленко, УП