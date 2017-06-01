Геращенко впевнений, що Устименко не причетний до вбивства Шеремета

1075 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 11:57

Ігор Устименко, який був поряд із місцем закладки вибухівки під машиною журналіста Павла Шеремета, проходить у справі як свідок.

Про це журналістам повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

"Він дав свідчення, у нього статус свідка. Фактів, що він причетний до вбивства Шеремета, немає", - сказав Геращенко.

"Якщо б він мав відношення до вбивства Шеремета, чи давав би він двічі інтерв'ю, був би він живий і перебував би на території України? Якщо б він був причетний до вбивства, його б не залишили в живих або вивезли б на територію держави, в якій цей теракт був організований - в Росію", - додав він.

Ігор Устименко
Ігор Устименко

При цьому, відповідаючи на питання про розслідування журналістів, він повідомив, що в фільмі був один запис, якого не було у слідства. "Ми публічно подякували журналістам за роботу", - сказав він.

Він уточнив, що мова йде про кольоровий запис, який показав в іншому ракурсі тих, "хто виконав вбивство".

"Було б добре, якби журналісти паралельно з підготовкою фільму, передавали нам (інформацію - УП) раніше. Якщо б цей запис був у поліції півроку тому, ми б просунулися далі", - заявив він.

"Є зворотний бік медалі між бажанням журналіста зробити смажену новину і якістю проведення слідства. Над цим балансом треба подумати", - сказав він.

Як відомо, з вересня слідство засекретило розслідування і не дає практично жодної інформації. При цьому за майже рік слідство не оприлюднило ні фотороботи виконавців, як і не назвало їхні імена, як і імена замовників.

Також у слідства досі немає єдиної версії вбивства журналіста.

В єдиному реєстрі судових рішень є величезна кількість постанов суду, які дозволяють слідству доступ до камер спостереження, а також до інформації мобільних операторів.

Як відомо 20 липня 2016 Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Причина вибуху - дистанційний вибуховий пристрій.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Справа Шеремета МВС СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Шеремета: СБУ показала наказ про звільнення Устименка 30 травня 2017, 18:08
Аваков: Через помилку в справі Шеремета, доводиться заново перевіряти всі факти 25 травня 2017, 21:26
Грицак заявляє, що помилок СБУ у справі Шеремета не було 25 травня 2017, 11:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Грицак за те, щоб росіяни в’їжджали в Україну з біометричними паспортами
Геращенко впевнений, що Устименко не причетний до вбивства Шеремета
Глава СБУ: Під час обшуків у "Яндекса" знайшли багато цікавого
"Нафтогазу" все одно доведеться заплатити "Газпрому" – росЗМІ
Усі новини
Олег Кришталь

Інтерв'ю з одним з найбільш цитованих українських вчених у світі

Відео

Вийшов трейлер фільму про молодого Волдеморта від фанів Гаррі Поттера