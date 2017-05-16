Справа Шеремета: Поліція допитала Устименка

Поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який імовірно стежив за журналістом Павлом Шереметом в ту ніч, коли в автомобіль закладали вибухівку.

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Мабуть, з ним (Устименком) слідчий закінчив слідчі дії", - сказав він.

При цьому Князєв відмовився відповісти на запитання ведучої, чи відомо було поліції про Устименка до виходу фільму-розслідування "Вбивство Павла".

Глава Нацполіціі підкреслив, що поліція має намір співпрацювати з журналістами, які підготували дане розслідування.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.