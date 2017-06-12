Дорожные патрульные прятаться "в кустах" не будут – полиция

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Понедельник, 12 июня 2017, 15:11

В полиции обещают, что новая дорожная патрульная служба не будет устраивать "засады в кустах".

Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает "Радио Свобода".

"Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульные экипажи находятся в режиме патрулирования", - сказал он.

Билошицкий пояснил, что экипажи дорожной полиции почти всегда будут в движении.

"Патрульные не будут стоять на месте. Они будут патрулировать определенный участок трассы, находясь в постоянном движении. Да, где-то останавливаясь из-за необходимости реагирования на правонарушения, но 90% времени патрульный экипаж будет находиться в движении", - заявил он.

Как сообщалось, дорожная полиция с понедельника, 12 июня, начинает патрулировать четыре трассы: Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны.

Украинская правда

Темы: полиция дороги
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