Дорожные патрульные прятаться "в кустах" не будут – полиция

В полиции обещают, что новая дорожная патрульная служба не будет устраивать "засады в кустах".

Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает "Радио Свобода".

"Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульные экипажи находятся в режиме патрулирования", - сказал он.

Билошицкий пояснил, что экипажи дорожной полиции почти всегда будут в движении.

"Патрульные не будут стоять на месте. Они будут патрулировать определенный участок трассы, находясь в постоянном движении. Да, где-то останавливаясь из-за необходимости реагирования на правонарушения, но 90% времени патрульный экипаж будет находиться в движении", - заявил он.

Как сообщалось, дорожная полиция с понедельника, 12 июня, начинает патрулировать четыре трассы: Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны.

Украинская правда