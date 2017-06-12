Дорожні патрульні ховатися "в кущах" не будуть – поліція

У поліції обіцяють, що нова дорожня патрульна служба не влаштовуватиме "засідок у кущах".

Про це заявив на брифінгу в понеділок заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Радіо Свобода".

"Горезвісних засідок у кущах не буде. Патрульні екіпажі знаходяться у режимі патрулювання", – сказав він.

Білошицький пояснив, що екіпажі дорожньої поліції майже завжди будуть в русі.

"Патрульні не стоятимуть на місці. Вони патрулюватимуть визначену ділянку траси, перебуваючи у постійному русі. Так, десь зупиняючись через необхідність реагування на правопорушення, але 90% часу патрульний екіпаж перебуватиме у русі", - заявив він.

Як повідомлялося, дорожня поліція з понеділка, 12 червня, починає патрулювати чотири траси: Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни.

Українська правда