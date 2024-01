Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым

Украинское посольство в Великобритании называет провокационной статью британского таблоида Daily Mail, который назвал незаконно оккупированый русскими Крым частью РФ.

Об этом говорится в твиттере посольства Украины в Великобритании.

"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не достигнет ничего и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - отметили в твиттере.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD