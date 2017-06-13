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Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым

Вторник, 13 июня 2017, 10:10

Украинское посольство в Великобритании называет провокационной статью британского таблоида Daily Mail, который назвал незаконно оккупированый русскими Крым частью РФ.

Об этом говорится в твиттере посольства Украины в Великобритании.

"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не достигнет ничего и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - отметили в твиттере.

В следующем твите посольства говорится: "Мы напоминаем Daily Mail и всем кремлевским рупорам, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России, как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила закон Путина, которым тот "включил" территорию в состав РФ", - говорится в комментарии.

"По украинскому законодательству, все действия, которые совершают российские власти на территории временно оккупированного Крыма, включая аэропорты и морские порты - являются нелегальными", - добавили в посольстве.

Как известно, британское издание Daily Mail  в одной из новостей назвало Крым частью России.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признает полуостров территорией России. В ответ на аннексию Украина, США и страны Европы ввели антироссийские санкции.

Украинская правда

Темы: ВеликобританияСМИКрымМИДРосcия
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