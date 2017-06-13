Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым
Украинское посольство в Великобритании называет провокационной статью британского таблоида Daily Mail, который назвал незаконно оккупированый русскими Крым частью РФ.
Об этом говорится в твиттере посольства Украины в Великобритании.
"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не достигнет ничего и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - отметили в твиттере.
Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 13, 2017
В следующем твите посольства говорится: "Мы напоминаем Daily Mail и всем кремлевским рупорам, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России, как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила закон Путина, которым тот "включил" территорию в состав РФ", - говорится в комментарии.
"По украинскому законодательству, все действия, которые совершают российские власти на территории временно оккупированного Крыма, включая аэропорты и морские порты - являются нелегальными", - добавили в посольстве.
.@MailOnline We are clear: #Crimea is #Ukraine. pic.twitter.com/Nqc55bdJWJ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 13, 2017
Как известно, британское издание Daily Mail в одной из новостей назвало Крым частью России.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признает полуостров территорией России. В ответ на аннексию Украина, США и страны Европы ввели антироссийские санкции.
Украинская правда