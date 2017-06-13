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Українське посольство нагадало британському таблоїду, чий Крим

Вівторок, 13 червня 2017, 10:10

Українське посольство у Великобританії називає провокативною статтю британського таблоіда Daily Mail, який назвав незаконно окупований росіянами Крим частиною РФ.

Про це йдеться у твіттері посольства України у Великій британії.

"Крим – це Україна. Попри провокаційний матеріал Daily Mail, це не досягне нічого і не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - зазначили у твіттері.

У наступному твіті посольства зазначається: "Ми нагадуємо Daily Mail і всім кремлівським рупорам, що весь цивілізований світ запровадив санкції проти Росії, як покарання за захоплення Криму. І Британія була однією з перших країн, яка засудила закон Путіна, яким той "включив" територію до складу РФ", - сказано в коментарі.

"За українським законодавством, всі дії, які чинить російська влада на території тимчасово окупованого Криму, включаючи аеропорти та морські порти – є нелегальними", - додали в посольстві.

Як відомо, британське видання Daily Mail в одній з новин назвало Крим частиною Росії.

Крим був анексований Росією в 2014 році. Україна і міжнародне співтовариство не визнає півострів територією Росії. У відповідь на анексію Україна, США і країни Європи ввели антиросійські санкції.

Українська правда

Теми: Велика БританіяЗМІКримМЗСРосія
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