Матиос настаивает, что открытые декларации опасны для прокуроров

1263 просмотра
0
Четверг, 15 июня 2017, 12:56

Главный военный прокурор Анатолий Матиос убежден, что тем, кто занимается расследованиями тяжких преступлений, надо позволить закрывать декларации о доходах.

Об этом он заявил журналистам 15 июня, показал канал "112 Украина".

На уточнение, что 72 военных прокурора якобы имеют закрытые данные, Матиос ответил:

"Это не закрытие просто (потому), что я так захотел. Это люди, которые в конкретном уголовном производстве выполняют те или иные функции – допросы, осмотры – это невозможно сделать в отношении другого, надо, чтобы было уголовное производство. Есть факты, что есть угрозы тем, кто расследует, которые подтверждены документально, – других это (засекречивание данных – ред.) не касается".

"Но я ратую к народным избранникам и НАПК: должна быть техническая возможность поставить галочку закрытия отдельного окна в отношении отдельного лица, ответственность за закрытие данных которого берет уполномоченный руководитель – будь то Служба безопасности, или военный прокурор, или работник Нацполиции", – заявил он.

"Но только техническую возможность (иметь бы). Никто не ратует за то, чтобы закрывать", – отметил главный военный прокурор Украины.

На вопрос, чем информация об имущественном положении мешает расследовать дела, Матиос ответил журналистке вопросом: "У вас есть молодой человек? Вы спросите, ему будет комфортно, если он будет знать, что вы идете по улице, все знают, где вы проживаете, а он в это время...".

"Вы не декларируете место своего проживания. Только тот, кто защищает страну, должен указать, где он проживает, где проживают его родители, если он проживает с родителями", – сказал он.

"По индексу INN, индивидуальному идентификационному номеру, каждый в государстве может войти в более чем 160 реестров – и увидеть все, что есть у человека. По этим данным можно найти даже ребенка в детском саду! Как и нашли мою дочь, с которой я не живу уже 10 лет", – заявил военный прокурор.

О покушении на своих детей он не захотел рассказывать.

"В наименее коррупциогенных государствах, где нулевая толерантность к коррупции – это скандинавские страны – все данные правоохранителей засекречены", – добавил при этом Матиос.

Накануне Окружной административный суд Киева открыл производство по закрытию доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры – по иску Центра противодействия коррупции, в частности, к главному военному прокурору и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

14 апреля 2017 года с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В НАПК объяснили, что декларации некоторых чиновников военной прокуратуры изъяли из реестра е-деклараций на основании постановления Матиос.

В e-декларациях информация о месте проживания скрыта как конфиденциальная.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларации прокуратура Матиос
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд проверит законность закрытия деклараций военных прокуроров 14 июня 2017, 14:16
Отец-миллионеру Гройсмана горсовет выписал 6 тысяч премии 13 июня 2017, 15:41
Депутат Харьковщины из "Оппоблока" скрыл фирмы жены в РФ и Крыму – СМИ 12 июня 2017, 12:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики активизировались возле Счастья – штаб АТО
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Барна заверяет, что был трезв, но вину в ДТП признал
В Совете адвокатов Киева проходят обыски. В деле Радецкого
Все новости
Фото

Лабрадору Фушину всего месяц, а он уже полицейский

Олесь Ульяненко

Что нужно знать о культовом писателе