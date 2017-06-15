Матиос настаивает, что открытые декларации опасны для прокуроров

Главный военный прокурор Анатолий Матиос убежден, что тем, кто занимается расследованиями тяжких преступлений, надо позволить закрывать декларации о доходах.



Об этом он заявил журналистам 15 июня, показал канал "112 Украина".



На уточнение, что 72 военных прокурора якобы имеют закрытые данные, Матиос ответил:



"Это не закрытие просто (потому), что я так захотел. Это люди, которые в конкретном уголовном производстве выполняют те или иные функции – допросы, осмотры – это невозможно сделать в отношении другого, надо, чтобы было уголовное производство. Есть факты, что есть угрозы тем, кто расследует, которые подтверждены документально, – других это (засекречивание данных – ред.) не касается".



"Но я ратую к народным избранникам и НАПК: должна быть техническая возможность поставить галочку закрытия отдельного окна в отношении отдельного лица, ответственность за закрытие данных которого берет уполномоченный руководитель – будь то Служба безопасности, или военный прокурор, или работник Нацполиции", – заявил он.



"Но только техническую возможность (иметь бы). Никто не ратует за то, чтобы закрывать", – отметил главный военный прокурор Украины.



На вопрос, чем информация об имущественном положении мешает расследовать дела, Матиос ответил журналистке вопросом: "У вас есть молодой человек? Вы спросите, ему будет комфортно, если он будет знать, что вы идете по улице, все знают, где вы проживаете, а он в это время...".



"Вы не декларируете место своего проживания. Только тот, кто защищает страну, должен указать, где он проживает, где проживают его родители, если он проживает с родителями", – сказал он.



"По индексу INN, индивидуальному идентификационному номеру, каждый в государстве может войти в более чем 160 реестров – и увидеть все, что есть у человека. По этим данным можно найти даже ребенка в детском саду! Как и нашли мою дочь, с которой я не живу уже 10 лет", – заявил военный прокурор.



О покушении на своих детей он не захотел рассказывать.

"В наименее коррупциогенных государствах, где нулевая толерантность к коррупции – это скандинавские страны – все данные правоохранителей засекречены", – добавил при этом Матиос.



Накануне Окружной административный суд Киева открыл производство по закрытию доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры – по иску Центра противодействия коррупции, в частности, к главному военному прокурору и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

14 апреля 2017 года с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.



В НАПК объяснили, что декларации некоторых чиновников военной прокуратуры изъяли из реестра е-деклараций на основании постановления Матиос.



В e-декларациях информация о месте проживания скрыта как конфиденциальная.



Алена Рощенко, УП