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Матиос заявил о 2 попытках покушения на него и посягательство на его детей

Четверг, 15 июня 2017, 12:19

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о 2 попытках покушения на него и претензиях к его детям.

Об этом он сказал 15 июня на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

"В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности личности. Я не хочу, потому что смотрят мои родственники, но я вынужден сказать. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю уже подряд 10 лет, две попытки покушения, постоянное шельмование в коммерческих СМИ и все это только следствие того, что мы арестовали уже с апелляциями 16 налоговиков из 23, которых мы задержали", – сообщил Матиос.

В то же время прокурор пообещал, что "такие задержания будут и в дальнейшем".

Как известно, 24 мая 2017 года в 15 областях Украины прошла большая антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 тысяч полицейских, 500 прокуроров, проведены 450 обысков.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 96 млрд гривен. По делу были задержаны 23 бывших налоговиков. Нескольким из них удалось избежать ареста с помощью залогов.

Валентина Романенко, УП

Темы: прокуратуракоррупция
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